Възнаграждението за Софтуерен инженер in Ukraine в Luxoft варира от UAH 1.41M на year за L2 до UAH 3.16M на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in Ukraine възлiza на UAH 1.77M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.41M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.18M
UAH 2.18M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.12M
UAH 3.12M
UAH 0
UAH 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност