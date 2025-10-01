Директория на компаниите
Luxoft
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Ukraine

Luxoft Софтуерен инженер Заплати в Ukraine

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Ukraine в Luxoft варира от UAH 1.41M на year за L2 до UAH 3.16M на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in Ukraine възлiza на UAH 1.77M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.41M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.18M
UAH 2.18M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.12M
UAH 3.12M
UAH 0
UAH 0
UAH 6.58M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Luxoft?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Luxoft in Ukraine е с годишно общо възнаграждение от UAH 3,205,956. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Luxoft за позицията Софтуерен инженер in Ukraine е UAH 1,772,277.

Други ресурси