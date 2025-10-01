Директория на компаниите
Luxoft
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Sofia City Province

Luxoft Софтуерен инженер Заплати в Sofia City Province

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Sofia City Province в Luxoft варира от BGN 105K на year за L3 до BGN 114K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Sofia City Province възлiza на BGN 101K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

BGN 278K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от BGN 52 хил.+ (понякога BGN 520 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Luxoft?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Luxoft in Sofia City Province sits at a yearly total compensation of BGN 117,946. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Софтуерен инженер role in Sofia City Province is BGN 100,744.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Luxoft

Свързани компании

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси