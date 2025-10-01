Възнаграждението за Софтуерен инженер in Serbia в Luxoft варира от $46.8K на year за L2 до $48.1K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Serbia възлiza на $57K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
