Възнаграждението за Софтуерен инженер in Munich Metro Region в Luxoft варира от €56.5K на year за L2 до €68.5K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Munich Metro Region възлiza на €69.9K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
