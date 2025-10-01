Директория на компаниите
Luxoft
  • Mexico

Luxoft Софтуерен инженер Заплати в Mexico

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Mexico в Luxoft варира от MX$30.1K на year за L1 до MX$62K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Mexico възлiza на MX$53.9K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Luxoft?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Софтуерен инженер la Luxoft in Mexico ajunge la o compensație totală anuală de MXMX$69,199. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Luxoft pentru rolul de Софтуерен инженер in Mexico este MXMX$53,880.

