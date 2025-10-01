Възнаграждението за Софтуерен инженер in Mexico в Luxoft варира от MX$30.1K на year за L1 до MX$62K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Mexico възлiza на MX$53.9K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
