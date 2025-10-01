Възнаграждението за Софтуерен инженер in Krakow Metropolitan Area в Luxoft варира от PLN 167K на year за L2 до PLN 250K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Krakow Metropolitan Area възлiza на PLN 221K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 250K
PLN 250K
PLN 0
PLN 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
