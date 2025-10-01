Директория на компаниите
Luxoft
Luxoft Софтуерен инженер Заплати в India

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Luxoft варира от ₹1.36M на year за L2 до ₹2.63M на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.25M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
Regular Software Engineer
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L3
Senior Software Engineer
₹2.63M
₹2.63M
₹0
₹0
L4
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в Luxoft?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Софтуерен инженер di Luxoft in India mencapai total kompensasi tahunan ₹3,026,859. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Luxoft untuk posisi Софтуерен инженер in India adalah ₹2,388,516.

