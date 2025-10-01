Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Cairo в Luxoft възлiza на EGP 25K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Cairo възлiza на EGP 25K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
