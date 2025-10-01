Директория на компаниите
Luxoft
  • Greater Cairo

Luxoft Софтуерен инженер Заплати в Greater Cairo

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Cairo в Luxoft възлiza на EGP 25K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Cairo възлiza на EGP 25K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
Regular Software Engineer
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
Senior Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
Lead Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Luxoft?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Luxoft in Greater Cairo sits at a yearly total compensation of EGP 26,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Софтуерен инженер role in Greater Cairo is EGP 24,750.

