Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Luxoft варира от ₹1.57M на year за L2 до ₹2.53M на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹2.18M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
