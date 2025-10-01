Luxoft Софтуерен инженер Заплати в Germany

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Germany в Luxoft варира от €64.3K на year за L2 до €86.5K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Germany възлiza на €75.1K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус L1 Junior Software Engineer ( Начално ниво ) € -- € -- € -- € -- L2 Regular Software Engineer €64.3K €64.3K €0 €0 L3 Senior Software Engineer €71.4K €71.4K €0 €0 L4 Lead Software Engineer €86.5K €86.5K €0 €0 Виж 3 още нива

Последни подадени заплати

Допринеси

Какъв е графикът за придобиване в Luxoft ?

