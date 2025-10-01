Възнаграждението за Софтуерен инженер in Germany в Luxoft варира от €64.3K на year за L2 до €86.5K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Germany възлiza на €75.1K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
