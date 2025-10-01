Директория на компаниите
Luxoft
Luxoft Софтуерен инженер Заплати в Germany

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Germany в Luxoft варира от €64.3K на year за L2 до €86.5K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Germany възлiza на €75.1K.

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Software Engineer
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
Senior Software Engineer
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
Lead Software Engineer
€86.5K
€86.5K
€0
€0
€142K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в Luxoft?

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

El paquete salarial más alto reportado para un Софтуерен инженер en Luxoft in Germany tiene una compensación total anual de €88,399. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Luxoft para el puesto de Софтуерен инженер in Germany es €73,618.

