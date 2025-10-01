Директория на компаниите
Luxoft
Luxoft Софтуерен инженер Заплати в Egypt

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Egypt в Luxoft възлiza на EGP 1.23M на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Egypt възлiza на EGP 1.23M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
Regular Software Engineer
EGP 1.23M
EGP 1.2M
EGP 0
EGP 28.7K
L3
Senior Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
Lead Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в Luxoft?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

