Възнаграждението за Софтуерен инженер in Canada в Luxoft варира от CA$94.7K на year за L2 до CA$109K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$95.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност