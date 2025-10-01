Директория на компаниите
Luxoft
Luxoft Софтуерен инженер Заплати в Canada

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Canada в Luxoft варира от CA$94.7K на year за L2 до CA$109K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$95.7K.

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Regular Software Engineer
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
Senior Software Engineer
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в Luxoft?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Luxoft in Canada sits at a yearly total compensation of CA$141,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Софтуерен инженер role in Canada is CA$95,660.

Други ресурси