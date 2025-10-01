Възнаграждението за Софтуерен инженер in Bulgaria в Luxoft варира от BGN 105K на year за L3 до BGN 114K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Bulgaria възлiza на BGN 101K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
