Възнаграждението за Софтуерен инженер in Bucharest Metropolitan Area в Luxoft варира от RON 93.2K на year за L1 до RON 296K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Bucharest Metropolitan Area възлiza на RON 141K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Junior Software Engineer(Начално ниво)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Luxoft in Bucharest Metropolitan Area е с годишно общо възнаграждение от RON 295,833. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Luxoft за позицията Софтуерен инженер in Bucharest Metropolitan Area е RON 141,485.

