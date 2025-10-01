Възнаграждението за Софтуерен инженер in Bucharest Metropolitan Area в Luxoft варира от RON 93.2K на year за L1 до RON 296K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Bucharest Metropolitan Area възлiza на RON 141K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
