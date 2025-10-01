Възнаграждението за Софтуерен инженер in Brazil в Luxoft възлiza на R$268K на year за L3. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
L2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
L3
R$268K
R$268K
R$0
R$0
L4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност