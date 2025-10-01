Директория на компаниите
Luxoft
Luxoft Продуктов дизайнер Заплати в Berlin Metropolitan Region

Възнаграждението за Продуктов дизайнер in Berlin Metropolitan Region в Luxoft възлiza на €49.9K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Berlin Metropolitan Region възлiza на €52.4K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luxoft. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в Luxoft?

Включени длъжности

ЮИкс дизайнер

ЧЗВ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Продуктов дизайнер pozīcijai Luxoft in Berlin Metropolitan Region, ir gada kopējā atlīdzība €55,732. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Luxoft Продуктов дизайнер pozīcijai in Berlin Metropolitan Region, ir €48,729.

