Luminar Technologies
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

Luminar Technologies Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в Luminar Technologies варира от $228K до $325K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luminar Technologies. Последна актуализация: 11/3/2025

Средно общо възнаграждение

$259K - $294K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$228K$259K$294K$325K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Luminar Technologies, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Luminar Technologies in United States е с годишно общо възнаграждение от $324,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Luminar Technologies за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $228,250.

Други ресурси