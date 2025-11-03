Директория на компаниите
Luminar Technologies
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Luminar Technologies възлиза на $180K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luminar Technologies. Последна актуализация: 11/3/2025

Luminar Technologies
Systems Engineer
Orlando, FL
Общо годишно
$180K
Ниво
L3
Основна
$130K
Stock (/yr)
$50K
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Luminar Technologies?
Последни подадени заплати
В Luminar Technologies, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Luminar Technologies in United States е с годишно общо възнаграждение от $331,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Luminar Technologies за позицията Софтуерен инженер in United States е $200,000.

