Средното общо възнаграждение за Механичен инженер in United States в Luminar Technologies варира от $115K до $163K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luminar Technologies. Последна актуализация: 11/3/2025
Средно общо възнаграждение
В Luminar Technologies, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)