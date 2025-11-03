Директория на компаниите
Luminance
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United Kingdom в Luminance възлиза на £69K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Luminance. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата
Luminance
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Общо годишно
£69K
Ниво
Senior
Основна
£69K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Luminance?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Luminance in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £73,934. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Luminance за позицията Софтуерен инженер in United Kingdom е £68,986.

