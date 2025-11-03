Директория на компаниите
Lumentum
Lumentum УИкс изследовател Заплати

Средното общо възнаграждение за УИкс изследовател in United States в Lumentum варира от $157K до $215K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lumentum. Последна актуализация: 11/3/2025

Средно общо възнаграждение

$168K - $204K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$157K$168K$204K$215K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Lumentum, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Най-високоплатеният пакет за УИкс изследовател в Lumentum in United States е с годишно общо възнаграждение от $214,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lumentum за позицията УИкс изследовател in United States е $157,250.

