Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in Canada в Lumentum варира от CA$66.4K до CA$94.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lumentum. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Lumentum, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Lumentum in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$94,208. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lumentum за позицията Анализатор на данни in Canada е CA$66,355.

