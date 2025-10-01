Директория на компаниите
luizalabs
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Sao Paulo в luizalabs възлиза на R$151K на year.

Средна заплата
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Общо годишно
R$151K
Ниво
Senior iOS Engineer
Основна
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в luizalabs?

R$880K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в luizalabs in Greater Sao Paulo е с годишно общо възнаграждение от R$229,862. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в luizalabs за позицията Софтуерен инженер in Greater Sao Paulo е R$151,148.

