Възнаграждението за Софтуерен инженер in Salt Lake City Greater Area в Lucid варира от $102K на year за Software Engineer 1 до $219K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Salt Lake City Greater Area възлiza на $135K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lucid. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Lucid, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
