Lucid Софтуерен инженер Заплати в Salt Lake City Greater Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Salt Lake City Greater Area в Lucid варира от $102K на year за Software Engineer 1 до $219K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Salt Lake City Greater Area възлiza на $135K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lucid. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
(Начално ниво)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 3 още нива
Добави възнагр.

$160K

Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данни
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Lucid, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Lucid in Salt Lake City Greater Area е с годишно общо възнаграждение от $218,837. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lucid за позицията Софтуерен инженер in Salt Lake City Greater Area е $132,200.

Други ресурси