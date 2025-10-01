Възнаграждението за Софтуерен инженер in Raleigh-Durham Area в Lucid варира от $99.9K на year за Software Engineer 1 до $126K на year за Software Engineer 2. Медианният year пакет за възнаграждение in Raleigh-Durham Area възлiza на $99.9K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lucid. Последна актуализация: 10/1/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Lucid, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
