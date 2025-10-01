Директория на компаниите
Lucid
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Raleigh-Durham Area

Lucid Софтуерен инженер Заплати в Raleigh-Durham Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Raleigh-Durham Area в Lucid варира от $99.9K на year за Software Engineer 1 до $126K на year за Software Engineer 2. Медианният year пакет за възнаграждение in Raleigh-Durham Area възлiza на $99.9K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lucid. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
(Начално ниво)
$99.9K
$96.5K
$0
$3.4K
Software Engineer 2
$126K
$118K
$4.3K
$4.3K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Lucid, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Lucid in Raleigh-Durham Area е с годишно общо възнаграждение от $126,088. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lucid за позицията Софтуерен инженер in Raleigh-Durham Area е $99,895.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Lucid

Свързани компании

  • Avanade
  • General Dynamics Information Technology
  • Mediaocean
  • First Orion
  • Avant
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси