  • Заплати
  • Продуктов дизайнер

  • Всички заплати в Продуктов дизайнер

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Продуктов дизайнер Заплати в Salt Lake City Greater Area

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in Salt Lake City Greater Area в Lucid възлиза на $137K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lucid. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Общо годишно
$137K
Ниво
II
Основна
$107K
Stock (/yr)
$30K
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Lucid?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Lucid, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Продуктов дизайнер at Lucid in Salt Lake City Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,970. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lucid for the Продуктов дизайнер role in Salt Lake City Greater Area is $120,500.

