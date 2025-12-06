Директория на компаниите
Louis Dreyfus Company
Louis Dreyfus Company Специалист по данни Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Louis Dreyfus Company. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$92K - $107K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$85K$92K$107K$119K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Louis Dreyfus Company?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Louis Dreyfus Company in United States е с годишно общо възнаграждение от $119,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Louis Dreyfus Company за позицията Специалист по данни in United States е $85,000.

Други ресурси

