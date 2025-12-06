Директория на компаниите
Louis Dreyfus Company
Средното общо възнаграждение за Бизнес анализатор in India в Louis Dreyfus Company варира от ₹645K до ₹916K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Louis Dreyfus Company. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$8.3K - $9.9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$7.3K$8.3K$9.9K$10.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Louis Dreyfus Company?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес анализатор в Louis Dreyfus Company in India е с годишно общо възнаграждение от ₹916,114. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Louis Dreyfus Company за позицията Бизнес анализатор in India е ₹645,263.

Други ресурси

