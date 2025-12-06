Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in Korea, South в Lotte варира от ₩63.36M до ₩90.08M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lotte. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$50.7K - $57.7K
Korea, South
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$44.7K$50.7K$57.7K$63.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Lotte?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Lotte in Korea, South е с годишно общо възнаграждение от ₩90,081,353. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lotte за позицията Продуктов дизайнер in Korea, South е ₩63,362,307.

