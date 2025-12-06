Директория на компаниите
Lone Star Circle of Care
Lone Star Circle of Care Информационен технолог (ИТ) Заплати

Средното общо възнаграждение за Информационен технолог (ИТ) в Lone Star Circle of Care варира от $45.9K до $66.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Lone Star Circle of Care. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$52.1K - $60.5K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$45.9K$52.1K$60.5K$66.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Lone Star Circle of Care?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в Lone Star Circle of Care е с годишно общо възнаграждение от $66,640. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lone Star Circle of Care за позицията Информационен технолог (ИТ) е $45,920.

Други ресурси

