Logitech
Logitech УИкс изследовател Заплати

Средното общо възнаграждение за УИкс изследовател in United States в Logitech варира от $88.3K до $129K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Logitech. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$101K - $116K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$88.3K$101K$116K$129K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Logitech, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за УИкс изследовател в Logitech in United States е с годишно общо възнаграждение от $128,620. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Logitech за позицията УИкс изследовател in United States е $88,290.

