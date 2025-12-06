Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Logitech варира от $107K на year за I1 до $277K на year за I5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $245K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Logitech. Последна актуализация: 12/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
I1
$107K
$107K
$0
$0
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$125K
$110K
$8.4K
$6.2K
I4
$198K
$174K
$16.7K
$6.9K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Logitech, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
