Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Logitech варира от $177K на year за I3 до $316K на year за I6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $235K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Logitech. Последна актуализация: 12/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$177K
$144K
$23.3K
$10K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Logitech, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
