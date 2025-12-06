Директория на компаниите
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

Logitech Продуктов мениджър Заплати

Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Logitech варира от $177K на year за I3 до $316K на year за I6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $235K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Logitech. Последна актуализация: 12/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$177K
$144K
$23.3K
$10K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 3 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Logitech, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Logitech in United States е с годишно общо възнаграждение от $450,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Logitech за позицията Продуктов мениджър in United States е $270,000.

