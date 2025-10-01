Директория на компаниите
Logitech
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Индустриален дизайнер

  • Всички заплати в Индустриален дизайнер

  • San Francisco Bay Area

Logitech Индустриален дизайнер Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Индустриален дизайнер in San Francisco Bay Area в Logitech възлиза на $133K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Logitech. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Общо годишно
$133K
Ниво
I3
Основна
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Бонус
$0
Години в компанията
9 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Logitech?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Logitech, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Индустриален дизайнер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Индустриален дизайнер в Logitech in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $239,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Logitech за позицията Индустриален дизайнер in San Francisco Bay Area е $133,200.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Logitech

Свързани компании

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси