Loggi Мениджър софтуерно инженерство Заплати в Greater Sao Paulo

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in Greater Sao Paulo в Loggi възлиза на R$491K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Loggi. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Общо годишно
R$491K
Ниво
L5
Основна
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Бонус
R$0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
11+ Години
Какви са кариерните нива в Loggi?

R$880K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Loggi in Greater Sao Paulo е с годишно общо възнаграждение от R$928,570. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Loggi за позицията Мениджър софтуерно инженерство in Greater Sao Paulo е R$543,941.

