Loggi
Loggi Софтуерен инженер Заплати в Greater Sao Paulo

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Sao Paulo в Loggi възлиза на R$152K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Loggi. Последна актуализация: 10/1/2025

Средна заплата
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Общо годишно
R$152K
Ниво
L3
Основна
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Loggi?

R$880K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Loggi in Greater Sao Paulo е с годишно общо възнаграждение от R$302,208. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Loggi за позицията Софтуерен инженер in Greater Sao Paulo е R$162,485.

