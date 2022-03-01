Директория на компаниите
Loadsmart
Loadsmart Заплати

Заплатата в Loadsmart варира от $38,921 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $88,094 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Loadsmart. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $71.9K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $88.1K
Специалист по данни
$60.3K

Продуктов дизайнер
$38.9K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Loadsmart, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Loadsmart е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $88,094. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Loadsmart е $66,098.

