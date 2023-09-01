Директория на компаниите
LoadShare Networks
LoadShare Networks Заплати

Заплатата в LoadShare Networks варира от $19,975 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $69,563 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на LoadShare Networks. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Продуктов мениджър
$67.5K
Програмен мениджър
$30.2K
Софтуерен инженер
$20K

Мениджър софтуерно инженерство
$69.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в LoadShare Networks е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $69,563. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в LoadShare Networks е $48,852.

