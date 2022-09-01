Директория на компаниите
LKQ
LKQ Заплати

Заплатата в LKQ варира от $57,486 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $102,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на LKQ. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $102K
Бизнес аналитик
$57.5K
Аналитик по киберсигурност
$72.3K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в LKQ е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $102,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в LKQ е $72,271.

