Директория на компаниите
LivingPackets
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за LivingPackets, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    LivingPackets transforms global shipping through eco-friendly, intelligent, and secure delivery solutions by leveraging existing travelers for quick and affordable package transport worldwide.

    livingpackets.com
    Уебсайт
    2017
    Година на основаване
    90
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за LivingPackets

    Свързани компании

    • Lyft
    • PayPal
    • Pinterest
    • Flipkart
    • Facebook
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси