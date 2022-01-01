Директория на компаниите
LivePerson Заплати

Заплатата в LivePerson варира от $24,097 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $402,000 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на LivePerson. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $86.9K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $184K
Технически програмен мениджър
Median $400K

Продуктов дизайнер
Median $132K
Административен асистент
$24.1K
Бизнес аналитик
$54.8K
Клиентско обслужване
$137K
Аналитик данни
$62.4K
Мениджър анализ на данни
$235K
Специалист по данни
Median $142K
Човешки ресурси
$143K
Информационен технолог (ИТ)
$252K
Маркетинг
$120K
Продуктов мениджър
$132K
Програмен мениджър
$201K
Проектен мениджър
$402K
Рекрутър
$166K
Архитект на решения
$135K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в LivePerson е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $402,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в LivePerson е $139,395.

