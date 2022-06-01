Директория на компаниите
LiveIntent
LiveIntent Заплати

Заплатата в LiveIntent варира от $86,700 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $220,000 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на LiveIntent. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Продажби
Median $220K
Специалист по данни
$86.7K
Продуктов мениджър
$87.1K

Софтуерен инженер
$99.5K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в LiveIntent е Продажби с годишно общо възнаграждение от $220,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в LiveIntent е $93,296.

