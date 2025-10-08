Директория на компаниите
Licious
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Бекенд софтуер инженер

  • Greater Bengaluru

Licious Бекенд софтуер инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Бекенд софтуер инженер in Greater Bengaluru в Licious възлиза на ₹4.68M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Licious. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна заплата
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹4.68M
Ниво
Software Development Engineer 3
Основна
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Бонус
₹0
Години в компанията
0 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Licious?

₹13.98M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,622 хил.+ (понякога ₹2,6220 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бекенд софтуер инженер в Licious in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹5,008,476. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Licious за позицията Бекенд софтуер инженер in Greater Bengaluru е ₹4,643,116.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Licious

Свързани компании

  • Facebook
  • Uber
  • Roblox
  • Square
  • Flipkart
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси