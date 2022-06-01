Директория на компаниите
Liberty Tax
Liberty Tax Заплати

Заплатата в Liberty Tax варира от $26,388 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $51,000 за Мениджър бизнес операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Liberty Tax. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Счетоводител
$26.4K
Административен асистент
$31.4K
Мениджър бизнес операции
$51K

Информационен технолог (ИТ)
$36.7K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Liberty Tax е Мениджър бизнес операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $51,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Liberty Tax е $34,024.

