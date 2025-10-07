Директория на компаниите
LG Ads
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Фул-стак софтуер инженер

LG Ads Фул-стак софтуер инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Фул-стак софтуер инженер in India в LG Ads възлиза на ₹4.84M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на LG Ads. Последна актуализация: 10/7/2025

Средна заплата
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹4.84M
Ниво
L3
Основна
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹303K
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в LG Ads?

₹13.98M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,622 хил.+ (понякога ₹2,6220 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Фул-стак софтуер инженер в LG Ads in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,536,340. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в LG Ads за позицията Фул-стак софтуер инженер in India е ₹5,180,077.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за LG Ads

Свързани компании

  • Altimetrik
  • Zoro
  • Aspire
  • Juni Learning
  • HBC Digital
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси