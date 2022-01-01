Директория на компаниите
Levi's
Levi's Заплати

Заплатата в Levi's варира от $25,761 общо възнаграждение годишно за Рисков капиталист в долния край до $211,050 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Levi's. Последно актуализирано: 10/21/2025

Счетоводител
$155K
Специалист по данни
$51.6K
Маркетинг
$71.4K

Продуктов дизайнер
$151K
Продуктов мениджър
$211K
Софтуерен инженер
$36.2K
Мениджър софтуерно инженерство
$70.7K
Рисков капиталист
$25.8K
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Levi's е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $211,050. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Levi's е $71,011.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Levi's

Свързани компании

  • Nike
  • Nordstrom
  • Macy's
  • Tapestry
  • Rent the Runway
