Levio Продуктов мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов мениджър in Canada в Levio варира от CA$99.8K до CA$145K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Levio. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$83.3K - $95K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$72.6K$83.3K$95K$106K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Levio?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Levio in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$145,459. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Levio за позицията Продуктов мениджър in Canada е CA$99,849.

