Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in United States в Levi Ray & Shoup варира от $128K до $182K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Levi Ray & Shoup. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$145K - $165K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$128K$145K$165K$182K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Levi Ray & Shoup?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Levi Ray & Shoup in United States е с годишно общо възнаграждение от $181,626. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Levi Ray & Shoup за позицията Софтуерен инженер in United States е $127,754.

Други ресурси

