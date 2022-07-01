LevelTen Energy Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в LevelTen Energy варира от $222,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $241,200 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на LevelTen Energy. Последно актуализирано: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $222K

Фул-стак софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
$239K
Технически програмен мениджър
$241K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в LevelTen Energy е Технически програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $241,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в LevelTen Energy е $238,800.

