Levels Health
Levels Health Заплати

Заплатата в Levels Health варира от $27,317 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $211,050 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Levels Health. Последно актуализирано: 10/21/2025

Продуктов дизайнер
$99.5K
Продажби
$27.3K
Софтуерен инженер
$211K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Levels Health е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $211,050. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Levels Health е $99,500.

